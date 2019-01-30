幫川普連任掃除黨內挑戰者？ 共和黨全委會提早表態支持

2019-01-30 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選，民主黨已經有不少人表態參加黨內初選，但共和黨全國委員會（RNC）在1月25日一致表決同意，支持美國總統川普競選連任，這罕見未經黨內初選就直接表態支持，被外界視為是共和黨內高層意在阻擋其他的有意願參選者。

綜合外媒報導，共和黨全國委員會（RNC）是共和黨的黨務執行單位，過去一向是在黨正式提名總統參選人時，才會表態支持；雖然RNC的支持屬於象徵性質，但在這時率先表態支持川普競選連任的舉動相當罕見，也不尋常。

《國會山報》指出，這個聲明可能意在阻止其他有意參加黨內初選的挑戰者，像是與川普的政策相左的前參議員鮑勃．寇爾克（Bob Corker）和傑夫．佛雷克（Jeff Flake），2人都是有可能出來參加黨內初選的黨內大老，另外，曾在2012年代表共和黨出戰，但最後輸給歐巴馬的現任參議員米特．羅姆尼（Mitt Romney）也因為投書批評川普，被視為可能挑戰黨內初選。

根據民調顯示，雖然仍有80％的共和黨人支持川普，但在選民調查中，川普僅獲得34％的支持率，相較於上個月下降8％，普遍認為是受到聯邦政府關閉的影響；不過，川普仍在推特上發文感謝RNC的鼎力支持，「有鑑於我們在頭2年的總統任期做的事，就已經比幾乎所有的前朝還多，目前也仍有許多更棒的事準備開始！」

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