恐怖習俗！當街擄人當新娘 就是要綁架的原因竟是…

2019-01-29 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕網友最近上傳位在西亞南高加索地區的南奧塞提亞（South Ossetia）女性遭男性擄上車，強迫成為他人新娘的影片，呼籲大眾正視當地「綁架新娘」的惡習，卻遭痛批「放棄傳統」。據描述，當地警方不會因綁新娘而逮人，而且男子們普遍認為這項傳統「很浪漫」。

綜合外媒報導，「綁架新娘」習俗在中世紀時期十分盛行，年輕女性走在街上，隨時可能被一群男性丟進車裡帶走，被迫成為他人的妻子。

瑪麗亞（Maria Pliyeva）把發生在弗拉季高加索（Vladikavkaz）地區的「擄人迫嫁」影片上傳到社群網路，希望大家正視類似事件。

片中可見一名女性與朋友走在街上，突然遭數名男性包圍架走，女子不斷踢腳、大聲尖叫，仍被強丟上車；友人衝上前阻攔，甚至闖進副駕駛座想救人，但被其他男子拉出車外，車輛隨後載著「新娘」揚長而去。

另一支影片中，陌生男子在商場外將一件白色大衣扔向一名年輕女子，罩住她後緊緊抓住，待車輛到達後，把人抬進車內載走。

遭綁女性被迫嫁出去後，傳統社會不允許她返回原生家庭，特別是發生過性行為的新娘。18歲時遭擄走的女子說，事發後幾天她逃回家，家人卻責備她、不接受她。

影片釋出後，網友發起請願，認為綁架新娘的行為可能導致性虐待和「合法性侵」，要求南奧塞提亞應以更嚴厲的法律，約束綁架新娘這樣「野蠻和不尊重」的行為，「我們希望女孩們能以受尊重的方式進入婚姻。」

但上傳影片的瑪麗亞卻遭傳統擁護者群起批評。南奧塞提亞曾隸屬俄羅斯，直到1990年才從喬治亞獨立，有人認為南奧塞提亞已經失去許多傳統，「如果我們不綁架新娘，那我們和（種族）俄羅斯人無異。」

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