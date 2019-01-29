駐中國外國記者 竟遭跟監1600公里還在新疆被拘

2019-01-29 21:25

〔中央社〕派駐中國的外國記者面對種種挑戰，包括被拘留、申請簽證遭拖延、電話疑似遭竊聽等。他們抱怨工作狀況已變得越來越惡劣，有些還表示遭到監視和騷擾。

法新社報導，駐中外國記者協會發布聲明說，一份訪問109名新聞人員的調查報告今天出爐，內容「描繪出近來中國境內報導新聞狀況最黑暗的景像」。

駐中外國記者協會這份報告指出，外國記者最擔心的是遭到監視，而有將近一半受訪者表示2018年曾被跟蹤；多達91%受訪者擔心他們電話的安全性。

14名受訪者表示，他們被禁止進入新疆地區的公共區域。

聯合國曾引述一些專家表示，中國在新疆設有拘留營，未按法律程序拘留高達100萬名維吾爾人和其他大都也是穆斯林少數族群的居民。

中國指控外國媒體過分渲染此事，不過23名2018年曾到訪新疆的受訪者表示，他們當時遭受某些干擾，包括被迫刪除照片或資料，訪問被打斷，甚至遭到拘留。

加拿大環球郵報（Globe and Mail）的范德克里培（Nathan VanderKlippe）在報告中指出：「我曾遭到至少9輛車和20人跟隨和追蹤，距離將近1600公里。...曾有武警舉著盾牌靠近我的車，要我把手放在車外。」他並說已多次在新疆遭到拘留。

駐中外國記者協會指出，許多記者也曾被威脅申請簽證會遭拖延。6名媒體特派員表示，他們感覺到因為採訪的新聞內容，導致更新簽證遇到困難。

當地員工和消息來源也遭到騷擾和恐嚇，有時甚至牽扯到他們的家人與朋友。

駐中外國記者協會主席薩赫堡（Hanna Sahlberg）表示：「就連外國媒體都有可能迴避在中國被視為太麻煩或代價高昂的新聞，中國存在這樣的風險。駐中外國記者協會希望中國真正開放外國媒體進行報導工作，然而這種趨勢卻與我們的期待背道而馳。」

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