駐中外國記者稱工作環境惡化 中外交部：不能代表所有記者

2019-01-29 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕駐中外國記者協會（FCCC）在今天（1月29日）發布的《2018年度報告》中指出，駐中國的外國記者的工作環境，在2018年更進一步的惡化，這些外國記者不僅要擔心電話會被監聽、進行採訪工作時會被中國當局監事或跟蹤，還要擔心簽證無法續簽；不過中國外交部發言人耿爽對這份「年度報告」 嗤之以鼻，怒批「這份報告不能代表所有駐中記者」。

綜合外媒報導，駐中外國記者協會（FCCC）指出，這份年度報告共採訪了109名外國記者，其中有55%的記者認為中國的工作環境，在2018年進一步惡化，比去年成長15%；另外也有近一半的記者擔心會被中國當局跟蹤或監視，更有91%的記者擔心他們的電話遭到監聽；年度報告中也提到，有多名記者在申請簽證續簽時遭到刁難，而在外國媒體工作的中國人也會被騷擾或恐嚇，甚至中國當局也視FCCC為「非法組織」。

另外，即便中國當局宣稱外國記者有權在當事人的同意下進行採訪，但事實上中國當局卻不斷的對外國駐中記者施加壓力；FCCC指出，2018年共有27名記者前往新疆進行採訪工作，其中就有24名記者在工作中遭到中國當局干擾，除了被迫銷毀部分相片跟文件、中斷採訪外，甚至還有人遭到中國當局傳訊，其中加拿大《環球郵報（Globe and Mail）》的記者萬德山（Nathan VanderKlippe）曾指出，先前他在新疆地區進行採訪時，曾在1600多公里的路程中遭9輛汽車與20多人跟踪，甚至還遭手持盾牌的武警攔檢，要他雙手伸出車外。

不過，中國外交部在今天（1月29日）舉行例行記者會時，外交部發言人耿爽對這份報告嗤之以鼻，他稱這份報告每年的內容都「陳詞濫調、老調重彈」，更指稱這份報告不能代表「所有外國駐中記者」；耿爽更稱，中國「一如既往的」為外國駐中記者的採訪工作提供「支持」和「便利」，並表示如果在採訪過程中遭遇什麼困難，可以向中國當局反映，以獲得的中國當局在「能力範圍內的協助」。

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