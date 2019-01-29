泰國除霾害竟「噴灑糖水黏粉塵」 網傻眼：這哪招？

2019-01-29 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕不只台灣有霧霾，連東南亞也深受其害。泰國為了改善空氣品質，28日在市中心道路噴灑「糖水」，令網友困惑問：這哪招？

根據《泰國世界日報》，泰國的霧霾問題日漸嚴重，空氣品質指標AQI已有數日超過300，達到「褐爆」程度。泰國為此想出奇招，在龍仔厝市中心噴灑糖水，希望能透過糖水的黏性，黏附細微的粉塵粒子，進一步降低空氣中的有毒分子含量。

泰國農業大學（Kasetsart University）有機化學系教授威拉材（Weerachai Putthawong）對政府的新方法持保留態度。他說，消防車及灑水車噴出的水柱過於強烈，難以達到政府想要的效果，而且糖水可能會加速柏油路面的侵蝕。

網友見到政府的除霾新方法，不禁也傻眼，疑惑問這是要解決霧霾還是要引來螞蟻？其實泰國民眾對於政府透過噴水除霧霾早有抱怨，先前就有泰國民眾逛街時，被噴得一身濕，令他們困惑是否有成效，而這次噴糖水，更讓他們丈二金剛摸不著腦袋。

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