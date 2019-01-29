戰亂不止！敘利亞西北部疑遭IS自殺炸彈攻擊 1死3傷

2019-01-29 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞西北部的伊德利卜（Idlib）今傳出一起疑似為伊斯蘭國（IS）的自殺爆炸攻擊事件，造成1死3傷。

《路透》報導，敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，這次攻擊目標為目前控制伊德利卜的「敘利亞救國政府」，為土耳其支持的敘利亞反對派所成立的政府。亦可能與控制大部分敘利亞西北部的聖戰份子沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham）有關聯。

沙姆解放組織是由前「開打」（al Qaeda）組織於敘利亞分部「征服沙姆陣線」（Nusra Front）解散重組而成立，至今未被美國國務院列為恐怖組織，在與敘利亞救國政府軍進行對抗後，本月已掌控了大部分的伊德利卜區域。

敘利亞人權觀察組織指出，這次的自殺炸彈攻擊由一名女性進行，在敘利亞西北部戰爭最激烈的反抗軍佔領區，引起連續爆炸。

伊斯蘭國在敘利亞雖已幾乎失去所有控制領域，但仍然四處游擊。先前才承認在敘利亞東北部犯下連續爆炸攻擊案，受害者為美軍所支持的庫德族民兵隊。

這讓人不禁質疑，支持敘利亞政府的俄國，與支持敘利亞反對派的土耳其於去年所談，欲維持敘利亞西北部和平的協議是否有效，克里姆林宮發言人表示，協議內容還未完全實施。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/