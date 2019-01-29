中國一帶一路鐵路計畫 大馬首相：會讓國家陷入貧窮

2019-01-29 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國「一帶一路」倡議再踢鐵板，馬國政府有意取消與中國國企中國交通建設公司簽署的東海岸鐵路銜接計畫（ECRL），馬國首相馬哈地（Mahathir Mohamad）今（29）日表示，如果落實這項計畫會讓國家「陷入貧窮」。

綜合外媒報導，馬哈地在記者會受訪時表示，ECRL耗資龐大，政府終止這個項目並非為了打擊中國或故意違約，而是為了削減無法承擔的巨額開銷。他說，「我們背負著非常沉重的債務，不得不削減前朝政府決定的一些合約，但這並不表示我們不要遵守合約，只是我們真的無法承受（巨額債務）。」

他表示，「這份合約可能花費超過1000億令吉（約新台幣7500億元），這將讓我們一貧如洗。我們正尋求各相關方理解。我們不想干擾或終止合約，但我們的財務狀況確實非常吃緊」。

馬哈迪表示，取消東鐵後必須向中國方面支付的賠償並不比東鐵成本高，「我們需要應付巨額賠償，但它不像我們未來30年需背負的債務那麼龐大。」

馬國經濟部長阿茲敏（Mohamed Azmin Ali）26日表示，內閣已經決定終止ECRL。但馬哈地今日沒有證實此事，僅表示財政部長林冠英將發文告作出清楚交代。

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