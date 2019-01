開發昆蟲料理受好評！日男自小愛吃蟲 透露性幻想對象是蟑螂

2019-01-29 22:07

〔即時新聞/綜合報導〕日本男子筱原祐太(Yuta Shinohara)從小喜愛吃蟲,現致力於開發昆蟲食譜,販售昆蟲料理,許多客人品嘗後表示料理意外美味。此外,筱原透露自己的初戀對象是一隻名為「Lisa」的非洲蟑螂,覺得彼此能進行溝通,並將牠當作性幻想對象。

根據《Soranews24》報導,筱原祐太從小對昆蟲深深著迷,但不敢讓旁人知道自己有食蟲癖好。筱原19歲時見聯合國糧食及農業組織(Food and Agriculture Organization of the United Nations)發表報告指出,在人口日益增長的時代,人們以昆蟲作為補充蛋白質的來源是好事,才坦承自己熱愛吃蟲,並得到家人的支持。

筱原祐太曾迷戀一隻非洲蟑螂「Lisa」,並談了一年戀愛。筱原祐太覺得雙方能進行溝通,並想像與牠發生性關係。礙於昆蟲壽命,Lisa很快就過世了,死後筱原祐太虔誠地吃掉牠,希望牠能繼續活在他的身體裡。

筱原祐太自稱「美味昆蟲拉麵的創造者」,至今已賣出7千碗昆蟲拉麵,每碗使用約100隻蟲子做料理。除了研究昆蟲料理,筱原祐喜歡待在大自然,睡在樹上對他而言「有如天堂」。

筱原祐太希望能和更多人分享他對昆蟲食物的熱愛,隨著日本昆蟲餐館和自動販售機逐漸崛起,筱原認為這是可能實現的目標。

去年,篠原和東京一間拉麵店合作,推出「昆蟲拉麵」,在拉麵鋪上油亮的炸蟋蟀,吸引不少人朝聖嚐鮮,並給予美味的好評。一名22歲女大生安里中谷元表示,「因為是炸過的,口感非常酥脆,而且味道不差,口感跟炸蝦很像。」

