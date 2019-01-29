他專門矯正同志「性傾向」 權威治療師結束34年婚姻出櫃

2019-01-29 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國「性傾向矯正」權威治療師馬錫森（David Matheson）上週坦承出櫃，引起外界熱議，他在個人臉書向過去被他傷害過的同志道歉，並表示自己已和結婚34年的妻子離婚，現正尋找男友。不過，他也不完全否定「性向轉換療法」。

綜合外媒報導，所謂性向治療，即為讓性傾向為同性戀的人，透過療程成為異性戀者。馬錫森在臉書提到，他在1年前意識到自己是同性戀後，深知生活必須做出重大改變，他說「（對我而言）和男性保持親密關係，已經成為一種不可妥協的需求」。

他提到，雖然未曾對婚姻感到後悔，但面對這段關係讓他愈來愈痛苦，直到尋求諮商師協助後，終於接受自己出櫃的事實。

他也坦言，他花了一段時間才找到性向與信仰間的平衡，因為有時還是會冒出「恐同思想」。另外，他也和過去曾在工作上被他的言行傷害的同志，致上誠懇歉意。

馬錫森在發文後數天，又向外媒透露，即使他出櫃了，但依舊支持性向可以被改變。他聲稱，他使用的療法並非「厭惡療法」，例如電擊、催吐、藥物治療等極端治療方式，而是透過為被治療對象尋求其他慰藉，來減低同性的吸引力。

不過他也強調，希望這段自身經歷能鼓勵人們「真正擁有自己的人生、對自身生命感到自信，並追求自己的路，不管別人怎麼想，都不要感到羞愧或害怕。」

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