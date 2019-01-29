巴基斯坦基督徒瀆神案 伊斯蘭強硬派提申訴遭駁回

2019-01-29 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦基督徒畢比（Asia Bibi）被控褻瀆伊斯蘭先知，經歷8年死囚生活終判無罪釋放，引發伊斯蘭強硬派反彈。巴國最高法院今（29）日駁回伊斯蘭強硬派所提出的申訴，當場解散重審法庭。

綜合外媒報導，原是農場女工的畢比，2009年與2名穆斯林同僚發生爭執後，對方向當地神職人員檢舉其觸犯褻瀆罪，判處死刑。她雖否認所有指控，但仍自2010年至2018年共經歷了8年的死囚生活，終於在去年10月獲推翻原判決，無罪釋放。

這個判決引起伊斯蘭強硬派政黨TLP（Tehreek-e-Labaik）強烈不滿，號召群眾封鎖街道進行長達3天的示威，甚至威脅要謀殺法官。他們亦不斷對政府施壓，對法院提出上訴要求判處死刑，欲防止畢比出境。

強硬派政黨TLP主席阿密尼（Shafeeq Ameeni）呼籲法官不要向「瀆神」之人靠攏，但大法官寇沙（Asif Saeed Khosar）今當庭宣布：「依本案理據，本席駁回申訴。」他說：「我們不會再受理本案的申訴，因為申訴方律師完全無法指出審判過程中的任何一點瑕疵。我們是不可能依據假的目擊證人所做的偽證來判處死刑的。」

國際特赦組織南亞負責人莫海汀（Rimmel Mohydin）表示：「相關單位應遏止並調查任何對最高法院的威脅。他們有責任保護宗教少數者、法官或其他政府官員不受暴力和死亡威脅。」

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