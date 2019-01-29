眾目睽睽！ 賊當眾偷3千萬名畫 目擊者竟以為是畫廊員工

2019-01-29 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯莫斯科一家畫廊展出價值約100萬美元（約新台幣3000萬元）的名畫，週日（27日）竟在眾目睽睽之下被偷，參觀者以為竊賊是畫廊員工處理畫作，沒有制止或通知保安，所幸警方快速找回畫作，逮捕一名男嫌。

綜合外媒報導，被偷走的畫作是《克里米亞艾佩特里峰》（Ai-Petri. Crimea），是俄國風景畫家庫恩奇（Arkhip Kuindzhi）的作品，當時正在俄國「特列季亞科夫畫廊」（State Tretyakov Gallery）展出。

根據俄國媒體播出的監視器畫面，這名身穿牛仔褲和黑色襯衫的男子在眾目睽睽之下把掛在牆上的畫作取下帶走，附近的觀眾不知道目睹了名畫被偷的過程，以為只是員工處理畫作。

所幸警方數小時後就在莫斯科郊外逮捕31歲嫌犯、克里米亞人楚普里科夫（Denis Chuprikov），他原先辯稱不記得那天發生的事情，警方拿出監視器畫面後，他才坦承犯案。警方後來在一處建築工地找到這幅畫。

去年5月，「特列季亞科夫畫廊」展出的19世紀寫實主義畫家列賓（Ilya Repin）知名畫作「伊凡雷帝殺子」（Ivan the Terrible），遭男子用一支金屬棒擊碎覆蓋在畫作上的玻璃，畫作遭到「嚴重破壞」。

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