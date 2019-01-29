手機、平板可以當育兒工具嗎？加國研究：孩子會發展較遲緩

2019-01-29 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕到底該不該讓成長中的幼童使用電子產品？一直是不少父母的難題。加拿大最新研究證實，幼童長期觀看電子產品螢幕，會導致其腦部發展較為遲緩。

綜合外電報導，加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo）、卡爾加里大學（University of Calgary）、亞伯達省兒童醫院研究機構（Alberta Children’s Hospital Research Institute）的研究人員調查了2400名幼童，在2-5歲大腦發育的黃金時期的生活習慣，除了統計這些幼童們花在電子產品的時間，也統計了他們的睡眠時間、聽大人讀故事書的時間。

研究發現，2歲的幼童每週平均使用17小時的電子產品，3歲幼童每週使用25小時，但到了孩子5歲，每週使用電子產品的時間就會降到11小時。

當中越長待在電子產品螢幕前的幼童，在發展測驗當中的成績就越差，研究人員認為，會有這樣的結果是因為當幼童坐在螢幕前時，他們練習溝通技巧、人際關係的時間相對減少，建議父母可以儘量平衡幼童使用電子產品的時間，與其他活動的時間，尤其不應讓電子產品耽誤幼童睡眠。

但這項研究最主要的數據來源是幼童母親所填寫的問卷，並未考慮幼童使用電子產品螢幕時的情境，幼童使用電子產品的目的、是否單獨使用，都未在研究範疇內。

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