「709大抓捕」親歷酷刑 律師讚：王全璋讓北京騎虎難下

2019-01-29 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國維權律師王全璋2015年於「709大抓捕」中遭中國當局逮捕，3年來遭秘密關押、音訊全無，昨（28日）中國天津市第二中級人民法院一審宣判王因「顛覆國家政權罪」判處4年半有期徒刑，剝奪政治權利5年。同樣遭捕並經歷刑求的維權律師謝燕益認為王全璋肯定受了酷刑；關注中國法治的組織「新公民運動」創辦人許志永則大讚王全璋是「一條硬漢」，頂住酷刑和威迫利誘，為709群體爭得榮耀。

根據《大紀元》報導，謝燕益表示，王全璋遭押後，當局一直不審不判，不允許家屬聘請的律師會見，也不讓王妻李文足旁聽開庭，「嚴防死守，它們怕什麼呢？主要就是怕酷刑被曝光的問題。」

2015年10月，謝燕益因709事件遭到關押，聽見樓上酷刑審訊室傳來的呻吟和哀號聲；他後來共計被關553天，受過各種軟硬酷刑，「餓飯、不讓睡覺、疲勞審訊，包括毆打、長期讓你坐在一個墩子上，造成腿腳神經麻木；半年沒有見過陽光，完全與世隔絕；弄老婆孩子來威脅你等等，精神上的和肉體上的折磨。」

謝燕益出獄後說：「（了解）我們大概所有的「709」這些人員的所遭、所遇，還有綜合它們（當局）整個的表現和表演，我更加堅定這件事情的真實性。」

謝燕益分析，國際關注使王全璋案成為代表性的人權案件，在政治層面、法律、人權層面上成為指標，加上王全璋是人權律師，懂得程序，堅守不配合、不認罪、不與官方和解，導致此案拖了3年半，嚴重超期羈押，違反程序，令當局騎虎難下，「它們還想要維持以法治國的顏面和形象又不得不判，最後就選擇判4年半，既慢慢消減這個負面影響，又達到了所謂它對國際社會、國內輿論上的交代。」

許志永在推特表示，王全璋為709群體爭得榮耀，也大讚王全璋之妻李文足，以及其他709案受害者的家人，「更值得驕傲的是李文足、王峭嶺、原珊珊等家屬，她們勇敢智慧的抗爭使這輪來勢洶洶的打壓最後荒誕不經草草收場」。

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