美國與塔利班研擬和平協議 外界憂阿富汗重陷動盪

2019-01-29 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）日前與塔利班（Taliban，神學士）代表在卡達進行6天的和平談判後，談判中雙方對於許多爭議點都達成共識，有望訂立和平協議；即便美國政府對此相當樂觀，但外界普遍擔心，塔利班的最終目標是促使美軍撤離阿富汗，屆時和平條約也成廢紙一張，阿富汗的喀布爾政府與塔利班之間的內戰也將明目張膽地開打。

綜合外媒報導，日前美國特使哈里札德與塔利班代表在卡達結束6天的和平談判後，證實雙方已經開始草擬「和平協議」草案，為之後塔利班與阿富汗政府的會談鋪路；美國國防部代理部長夏納翰（Patrick Shanahan）今天表示，美國與塔利班進行的和平談判「令人鼓舞」，但目前美軍還沒有撤退計畫。

有報導指出，根據目前草擬的協議條款，交換條件是塔利班須保證不讓其他國際恐怖組織以阿富汗當恐攻跳板，在塔利班同意停火並與美國支持的阿富汗政府和談後，美國會撤離部分美軍。

不過，「同意停火」和「與阿富汗喀布爾政府和談」也是雙方目前的僵局所在，過去塔利班長期將喀布爾政府斥為「美國的魁儡政府」，拒絕和平談判，而且塔利班也不斷對喀布爾政府的軍事據點發動攻擊。

雖然目前阿富汗仍駐守1萬4000名美軍，但自2014年，已有超過4萬5000名阿富汗政府軍陣亡，而且隨著塔利班越來越占優勢，喀布爾政府擔心當外國軍隊撤離後，阿富汗將陷入動亂與內戰。

阿富汗總統賈尼（Ashraf Ghani）表示，他們希望和平，也希望和平趕快到來，他們當然不願外國軍隊無限期待在阿富汗境內，但阿富汗人也同樣不願意活在恐攻的陰影裡。賈尼也強調：「若是喀布爾政府沒有參與和談，什麼協議都不會達成。」

美國喬治華盛頓大學的亞洲研究中心主任班傑明·霍金斯（Benjamin Hopkins）表示，塔利班高層已經充分了解到，川普想要從中東脫身，塔利班也意識到，只要美軍為首的外國軍隊還留著，塔利班就無法控制整個阿富汗。

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