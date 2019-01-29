遭控煽動顛覆國家政權 中國維權人士劉飛躍遭判刑5年

2019-01-29 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國維權網站「民生觀察」創辦人劉飛躍今天遭到湖北隨州市中級法院判處有期徒刑5年，罪名是煽動顛覆國家政權，民生觀察網站批評，這是中國司法史、人權史上最恥辱的一天。

綜合報導指出，中國湖北省隨州市中級人民法院今天判決劉飛躍犯有煽動顛覆國家政權罪，被處5年有期徒刑。判決書顯示，劉飛躍不只被判處有期徒刑5年、剝奪政治權利3年，個人財產人民幣101萬元（約新台幣454.5萬元）、兩台電腦主機與手機也都遭沒收。

民生觀察今天就在網站貼出劉飛躍的判決書照片，並批評本次事件再次創造中國司法史、人權史上最恥辱的一天。網站指出，劉飛躍是典型人權捍衛者，中共對他的重判嚴重違反中國憲法中的「國家尊重和保障人權」。

國際人權團體「人權觀察」也發聲明表示，中國當局將劉飛躍判刑是故意扭曲司法，目的是要殺雞儆猴。聲明也指出，中國當局在處理劉飛躍案的司法程序上也存在嚴重違法行為，像是長期不讓他的律師見當事人、用吊銷律師執照來威脅願意幫劉飛躍辯護的律師。

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