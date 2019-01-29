07年就被約談！起訴書揭密 「華為創辦人」對FBI說謊

2019-01-29 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部今起訴中國通訊大廠華為及財務長孟晚舟，引起國際高度關注。起訴書中寫道，美方2007年就華為違反制裁，與伊朗商業往來一事偵訊了華為創辦人，文中雖無提及姓名，但華為創辦人即是孟晚舟之父任正非。

《彭博》報導，紐約布魯克林法院起訴書中寫道，華為在2007年對美方隱匿與伊朗商業往來一事。美國聯邦調查局（FBI）當年偵訊華為創辦人，說他做出了「虛假陳述」，謊稱華為沒有違反美國的制裁法令，亦無與伊朗企業有直接往來，但文中並未直接點名，而是以「Individual 1」代稱。任正非在1987年創辦華為，至今已是中國最具規模科技企業，但因任出身解放軍工程師，背景受到高度質疑。

美國聯邦檢官指控華為使用一家香港空殼公司在伊朗銷售設備，違反美國對伊朗的制裁措施，以及華為竊取商業機密，包括涉嫌從T-Mobile竊取機器人技術，以測試智慧型手機的耐用性。FBI局長瑞伊（Christopher Wray）直言，華為受到中國政府掌控，對美國國安造成威脅。

另據據《加拿大廣播公司》（CBC）報導，加拿大司法部證實，司法部官員已收到美國引渡孟晚舟的正式請求。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/