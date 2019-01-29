巴西媽媽為自閉盲兒「轉播」足球賽 暖舉感動全國

巴西一名熱情的足球迷媽媽會現場描述賽況給失明且患自閉症的兒子聽。（圖擷取自Silvia Grecco instagram）

2019-01-29 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕巴西一名熱情的足球迷媽媽會現場描述賽況給失明且患自閉症的兒子聽，轉述的內容還包括激動時刻大罵裁判，這名母親暖心的舉動已吸引巴西全國目光。

《法新社》報導，56歲的格雷科（Silvia Grecco）去年被電視鏡頭拍到，在球場看台上為她12歲兒子尼可拉斯（Nickollas）講述聖保羅球隊帕梅拉斯（Palmeiras）的賽況，自此小有名氣，參演了巴西各種電視節目，甚至還看過帕梅拉斯練球。

格雷科最近在帕梅拉斯的賽事上告訴記者，「我會形容細節，像是這個球員穿短袖、球鞋顏色、頭髮顏色等」。她也說：「我的描述多少帶有個人情緒，我不是專家，我把自己看見和感受到的一切告訴他，包括不得不咒罵裁判的情況。」

有了媽媽的「實況轉播」，尼可拉斯在賽中與朋友雀躍地手舞足蹈，與現場數以千計身穿球隊深綠色球衣的熱情球迷同樂。

事實上，尼可拉斯的爸爸和姊姊是另外一支球隊的粉絲，因此身為帕梅拉斯隊死忠球迷的媽媽想辦法「拉攏」尼可拉斯。母子倆曾在一場活動上碰到球星內馬爾（Neymar），內馬爾將尼可拉斯扛上肩，讓他的手摸過內馬爾的頭髮。

格雷科表示，「當下我問內馬爾他小時候支持哪一隊，他說他以前是帕梅拉斯球迷」，「所以我就說：尼可拉斯，看吧，你媽媽、你愛的球員都是…我認為你支持的球隊應是帕梅拉斯。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/