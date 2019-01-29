男童不會寫作業打911求救 超暖接線生線上指導

2019-01-29 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕最近美國一位緊急專線的接線生接到一通特別的電話，因為打電話的是一位小男孩，而他遇上的緊急狀況是不會做功課，這位接線生於是透過電話協助男童完成作業，善心舉動引來網友大讚。

綜合外媒報導，最近美國印第安那州拉佛耶特（Lafayette）警方在推特公布了一段緊急專線的對話紀錄，一位小男童在電話中向接線生邦蒂（Antonia Bundy）表示，他今天在學校過了不愉快的一天，並提到他的數學作業超級難。邦蒂於是詢問男童是否需要協助，男童接著就開始請教功課，「3/4加上1/4是多少？」

邦蒂透過電話教導男童，先把分子與分母分開來看，分子的3加上1是4，之後再把分子總和4除以分母的4，答案就是1。男童在解決作業問題後向邦蒂道謝，「我很抱歉打電話給你，但我真的非常需要幫助。」邦蒂也表示，未來也會一直在那邊協助男童。

許多網友看到後都大讚，「妳真是個真英雄。」、「這讓我露出微笑。」、「好窩心。」、「做得好。」也有網友表示，這位接線生只花不到2分鐘，就給這位小男孩終生的影響。

  • 美國一位接線生接透過電話協助男童完成作業。（圖擷自推特）

    美國一位接線生接透過電話協助男童完成作業。（圖擷自推特）

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