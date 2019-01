男童不會寫作業打911求救 超暖接線生線上指導

2019-01-29 17:28

〔即時新聞/綜合報導〕最近美國一位緊急專線的接線生接到一通特別的電話,因為打電話的是一位小男孩,而他遇上的緊急狀況是不會做功課,這位接線生於是透過電話協助男童完成作業,善心舉動引來網友大讚。

綜合外媒報導,最近美國印第安那州拉佛耶特(Lafayette)警方在推特公布了一段緊急專線的對話紀錄,一位小男童在電話中向接線生邦蒂(Antonia Bundy)表示,他今天在學校過了不愉快的一天,並提到他的數學作業超級難。邦蒂於是詢問男童是否需要協助,男童接著就開始請教功課,「3/4加上1/4是多少?」

邦蒂透過電話教導男童,先把分子與分母分開來看,分子的3加上1是4,之後再把分子總和4除以分母的4,答案就是1。男童在解決作業問題後向邦蒂道謝,「我很抱歉打電話給你,但我真的非常需要幫助。」邦蒂也表示,未來也會一直在那邊協助男童。

許多網友看到後都大讚,「妳真是個真英雄。」、「這讓我露出微笑。」、「好窩心。」、「做得好。」也有網友表示,這位接線生只花不到2分鐘,就給這位小男孩終生的影響。

Our dispatchers never know what the next call might be.They train for many emergency situations, homework help is not one they plan for. We don't recommend 911 for homework help but this dispatcher helped a young boy out and brightened his day.@PoliceOne @apbweb @wlfi @WTHRcom pic.twitter.com/w3qCYfJP7O