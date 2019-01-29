要下屬放火燒釘子戶 日本市長道歉不辭職

2019-01-29 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕因道路拓寬工程遇釘子戶受阻，日本兵庫縣明石市市長泉房穗竟怒吼負責工程的職員：「你這傢伙真的是白癡」、「你們這些傢伙現在就去要他搬走」、「你現在給我去燒他家」、「損害賠償就由你來負責」，錄音檔曝光後引起軒然大波，泉房穗今（29）日召開記者會道歉，但不表明辭職，也會繼續參選4月的市長選舉。

據《朝日新聞》報導，明石市正在JR明石站前進行國道拓寬工程，但工程因為釘子戶而受阻，氣到不行的泉房穗於2017年6月於市長室大罵負責工程的職員，相關人士提供的錄音檔錄下泉房穗荒唐蠻橫的言論：「卡了7年耶，7年來什麼都沒幹」、「道歉就沒事了嗎」、「你這傢伙真的是白癡」、「現在就去要他搬啊」、「現在給我去放火燒他家」、「損害賠償就由你來負責」。

綜合日媒報導，此事爆出後立即引來輿論撻伐，泉房穗於今日召開道歉記者會，承認報導與錄音皆為事實，並向社會大眾與曾斥罵的職員道歉，「因為工程延宕太激動了，對於職場霸凌感到非常抱歉」、「對於作為市長不應有的行為深切反省」；而泉房穗的屬下也對媒體表示，過去沒有聽過泉房穗曾職場霸凌的紀錄，但過去曾以相當嚴厲的語氣斥罵下屬。

報導指出，明石市於4月就要進行市長選舉，此風波一定將衝擊泉房穗的選情，而對於是否辭職，泉房穗僅表示「對於市政仍有責任，此事就交由選民做判斷」，意表不辭職而且會繼續參加選舉。

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