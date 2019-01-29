日機威嚇爭議如羅生門 南韓願與美日三方對話

2019-01-29 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕日韓艦機爭議持續延燒，南韓國防部今天表示，此事雖是韓日兩國間的問題，本應由兩國協商解決，但美國若願意從中調解，南韓方面願考慮由韓美日三方進行溝通以解決此爭端。

根據《韓聯社》報導，南韓國防部發言人崔賢洙今天在例行記者會上釋放了前述訊息，不過她仍強調，該問題應由韓日雙方持客觀科學證據予以協商解決。崔賢洙表示，美國駐南韓大使前日曾會見南韓國防部長，雙方曾就韓日艦機爭議交換意見，不過談話內容無法公開。

本報此前的報導指出，南韓軍方25日公布日本海上自衛隊P-3巡邏機於23日貼近飛行並威脅南韓軍艦的相關照片，稱日機在南韓海軍驅逐艦「大祚榮」號周邊做出威嚇性的低空飛行動作。

根據南韓方面公布照片中的雷達數據，日本軍機當時距離南韓驅逐艦僅540公尺，飛行高度僅為60至70公尺，韓方認為，該照片足以佐證日機確有「威脅性低空飛行」的舉動。

對此，日本方面表示，該照片證據性不足，駁斥南韓方面說法，並主張其巡邏機才是受到威脅的一方，然此回應隨後遭到南韓國防部抨擊，後者強調，南韓軍艦從頭到尾均未主動靠近日機，受到威脅的究竟是哪一方「顯而易見」。

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