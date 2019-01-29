80年來最強龍捲風襲擊 古巴風災增至4死近200傷

2019-01-29 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕古巴首都哈瓦納市區於當地時間27日深夜遭罕見強大龍捲風襲擊，經徹夜搜救，傷亡人數已上升至4死、195傷，有氣象學家認為，這是當地過去80年來遭遇最強的龍捲風。

綜合外媒報導，哈瓦納市區於27日深夜遭強大龍捲風襲擊，現場測得最大瞬間風速高達每小時200英里（時速320公里），與我國氣象局對強烈颱風的定義（近中心最大風速超過時速184公里）相比，足可見其強度一斑。龍捲風挾帶強風破壞無數建築物，並造成低窪地區淹水，場面宛如末日電影一幕。

風災發生後，古巴總統狄亞士卡奈（Miguel Diaz-Canel）立即前往視察災情最為慘重的區域，他沉重地表示，當地災情確實相當嚴重，證實已有3人死亡，172人受傷。經過漏夜搶救後，當局稍早更新死傷數字，死亡人數上升至4人，並有195人受傷。

氣象學家指出，古巴因其地理位置與氣候因素影響，易受颶風等極端天氣事件襲擊，不過鮮少發生致災性如此強大的龍捲風，專家認為，這次龍捲風是當地近80年來遭遇最強的龍捲風，呼籲政府將此次經驗納入防災規劃中。

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