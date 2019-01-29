派美軍入侵委內瑞拉？ 美國安顧問記事本透露出兵訊息...

2019-01-29 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉政治紛爭進一步惡化，美國國家安全顧問波頓日前對委國提出警告，，28日波頓在白宮向記者簡報前，又被拍到記事本不小心露餡，上頭寫道「派5000人軍隊至哥倫比亞」，外界猜測美軍是否準備出兵委國，但也可能只是想嚇嚇委國總統馬杜羅。

綜合美媒報導，波頓（John Bolton）日前向委國警告，稱若自立為「代理總統」的國會議長瓜伊多（Juan Guaido）、委國國民議會或美國外交人員遭受暴力威脅，美方將做出「重大回應」（significant response）。

美國時間28日波頓在白宮簡報時，攝影記者也拍到他手上拿的黃色記事本，上頭寫道「派5000軍隊至哥倫比亞」，由於哥倫比亞是委內瑞拉的鄰國，波頓的記事本透露出的訊息，外界質疑美國是否可能派兵到哥國待命，準備入侵委國。但也有可能只是想要嚇嚇委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。

針對波頓記事本被拍到一事，目前白宮發言人並未明確回應，僅重申川普「所有選擇都在談判桌上」。哥倫比亞駐美大使館發言人也尚未回應。

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