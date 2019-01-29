研究：英國脫歐10年後...死於心臟病人數大增1萬多人！

2019-01-29 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕英國脫歐帶來不確定性，除了可能衝擊歐洲金融市場，竟也對人體健康產生影響！根據英國一項最新研究，英國若脫歐，未來10年內，英國人死於心臟病或中風人數，可能增加1萬多人。

根據倫敦帝國理工學院（Imperial College London）最近進行的一項研究指出，英國脫歐衝擊高度仰賴進口糧食的英國，由於食物進口成本大增，英國人食用蔬果量將大幅減少，未來10年內，在英國的英格蘭，死於心臟病或中風人數最多可能增加12400人。

這項研究發現，在WTO的規範下，英國脫歐後，香蕉售價將上漲17%、柳橙上漲14%、番茄上漲15%。研究人員認為，這將導致2021年至2030年間，英格蘭因心髒病發作和心臟衰竭死亡人數達到4110人、中風可能導致8290人死亡。

領導研究的教授米列特（Christopher Millet）表示，這項研究顯示，英國脫歐的影響將遠遠超出經濟層面，並可能影響人們的疾病風險。他進一步指出，就算與歐盟達成某種自由貿易協議，英國蔬果消費量仍會下滑，死於心臟病或中風的人數估計會增加6000人。

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