美中西部低溫破紀錄！川普酸：該死的全球暖化呢？

2019-01-29 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕全球暖化所帶來的威脅已是普羅大眾共識，但仍有像美國總統川普這類持另類觀點者。川普不僅不信全球暖化，甚至還語帶嘲諷，要全球暖化「趕快來」，因為美國中西地區正在為寒冬所苦。

川普在推特上寫道，「在美麗的中西部地區，氣溫達到了華氏零下60度，打破歷史紀錄，預料接下來還會更冷，民眾幾乎無法待在外頭，該死的全球暖化怎麼了？拜託你快點來，我們需要你！」

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）解釋，「天氣」與「氣候」並非相同概念。天氣會受到大氣壓力、溫度、濕度和風速等影響，可在短短一小時之間發生變化。氣候則是長時間的溫度變化。簡單來說，天氣告訴民眾今天該穿什麼衣服，氣候則是告訴你衣櫃裡該放些什麼衣服。

象徵人為全球性災難逼近程度的「世界末日鐘」目前仍維持在23時58分，「原子科學家公報」總裁布朗生在聲明指出，全球領袖與公民反而該正視核子軍備競賽重啟，以及溫室氣體排放增加引發氣候變遷的問題，「這兩項人類同時存在的威脅，在過去一年加劇」，顯見全球暖化威脅不容忽視。

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