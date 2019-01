獲獎者全是男性...阿聯性平頒獎被外界酸爆

2019-01-29 10:35

〔即時新聞/綜合報導〕阿拉伯聯合大公國近日頒獎給致力於提升性別平等有功人士,諷刺地是獲獎者全是男性,讓這場頒獎遭外界質疑、嘲諷。

阿聯副總統、杜拜酋長阿勒馬克圖姆(Mohammed bin Rashid Al Maktoum)親自頒發3項與提升性別平等有關的獎項,獲獎人包括在軍隊推行產假的內政部長,以及其他資深政府官員。照片刊登在杜拜官方推特。

阿勒馬克圖姆表示,「我們為女性的成就以及她們在形塑國家未來中所扮演的角色感到驕傲,性別平等已成為政府的重中之重。」即便官方推特另張貼了獲獎者與幾位女性的合照,但並沒有說明她們的身分。

官方聲明指出,由阿聯性平會主席於2015年訂下的「縮減政府機構性別差距」的目標已經達成。但世界經濟論壇上個月公布的2018全球性平報告中,阿聯在149個國家中排在121位,在女性參與經濟活動之機會的評比中排第134名。

. @HHShkMohd honors the winners of the Gender Balance Index 2018. The Index features three categories: Best Personality for Supporting Gender Balance, Best Federal Entity for Supporting Gender Balance, and the Best Initiative for Supporting Gender Balance. #UAE pic.twitter.com/qE5GkYHzTo