西方國家為何圍堵華為？ 英媒分析：源自中國體制！

2019-01-29 06:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國科技大廠華為遭到西方國家抵制，日前華為創辦人任正非女兒、華為財務長孟晚舟也在加拿大被捕，西方國家對華為提出質疑，英媒《金融時報》報導認為，國際社會對中國電信公司華為的懷疑不僅僅與該公司本身相關，也與中國體制的性質有關。

報導指出，華為任正非仍堅稱，公司遵守國家法規，並強調中國政府從未要求華為提供數據，如果發生這種情況，他也「絕對」會拒絕。然而，西方安全機構仍認為，中國政府在經濟中的主導地位，意味如果公司被要求與安全機構合作，無論是民營企業還是國有企業，都將不可避免地被迫合作。

報導也提到，西方情報機構不願意透露他們對安全威脅的了解，也不透露他們發現這些威脅的能力，這使華為很難舉反證，公司沒有被用於間諜活動，也無法舉證公司不會在未來被利用。

另外，西方情報機構質疑任正非過去背景，由於任正非曾任中國解放軍的工程師，過去華為也曾為解放軍建立一個通訊系統，且當時中國政府也拒絕相信美國思科（Cisco）。

報導還指出，隨中國地緣政治野心變得更明顯，中國的技術也迎頭趕上，5G網絡作為發展未來數字經濟和物聯網的重要科技，尤其敏感，這使得西方的擔憂成倍增加。

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