結縭70載澳洲夫妻牽手同時辭世 絕美愛情成佳話

2019-01-29 00:46

〔中央社〕澳洲一對夫妻結縭70載，相知相守一輩子。在人生最後的歲月裡，兩人接連病倒住進療養院，仍然不棄不離，直到生命盡頭仍緊握彼此的手，幾乎同時辭世。

英國每日郵報（Daily Mail）報導，女兒亞曼達（Amanda Platell）披露，普拉特爾（Francis Ernest Platell）夫妻的絕美故事，流傳成為一段佳話。

高齡92歲的普拉特爾老先生和90歲的愛妻諾瑪（Norma June Platell），兩人1月6日深夜相隔數分鐘內先後安詳辭世，連醫師也無法判定誰先過世，最後認定兩人同時辭世。

在療養院中，普拉特爾老先生和太太原本就住在同一間房內，兩張床並排，兩人隨時可以手牽手。

在人生最後關頭，兩人手牽手一起安詳辭世，一如他們所願。

事實上，醫師3年前就已評估，罹患阿茲海默症的諾瑪病情嚴重，無法撐過當年耶誕節。但她卻挺了過來。

不過，去年此時，諾瑪病情加劇，喪失了一切，甚至包括說話能力。她說的最後一句話，據估可能是「我的老伴」。

普拉特爾老先生希望把愛妻留在家中和他相伴，但即便有看護幫忙，老先生在餵食、清洗和照顧上，開始感到力不從心。

諾瑪終究是送進了療養院，普拉特爾老先生悵然若失，只好不時跑到療養院探望妻子，陪伴她，和她同樂，諾瑪經常在老先生的肩膀上進入夢鄉。

不過，老先生自己也日益衰弱，在跌倒和輕微中風後，也無法獨立生活了。

去年，老先生又一次跌倒和輕微中風，只好住進療養院和妻子同房，兩人又可終日相處了。

本月6日，諾瑪突然呼吸異常，老先生的狀況也不穩定，護理人員返房查看時，兩人已手牽手JF5F1S01.CAP 01/29/19 00:36:36結縭70載澳洲夫妻牽手同時辭世 絕美愛情成佳話〔中央社〕澳洲一對夫妻結縭70載，相知相守一輩子。在人生最後的歲月裡，兩人接連病倒住進療養院，仍然不棄不離，直到生命盡頭仍緊握彼此的手，幾乎同時辭世。

英國每日郵報（Daily Mail）報導，女兒亞曼達（Amanda Platell）披露，普拉特爾（Francis Ernest Platell）夫妻的絕美故事，流傳成為一段佳話。

高齡92歲的普拉特爾老先生和90歲的愛妻諾瑪（Norma June Platell），兩人1月6日深夜相隔數分鐘內先後安詳辭世，連醫師也無法判定誰先過世，最後認定兩人同時辭世。

在療養院中，普拉特爾老先生和太太原本就住在同一間房內，兩張床並排，兩人隨時可以手牽手。

在人生最後關頭，兩人手牽手一起安詳辭世，一如他們所願。

事實上，醫師3年前就已評估，罹患阿茲海默症的諾瑪病情嚴重，無法撐過當年耶誕節。但她卻挺了過來。

不過，去年此時，諾瑪病情加劇，喪失了一切，甚至包括說話能力。她說的最後一句話，據估可能是「我的老伴」。

普拉特爾老先生希望把愛妻留在家中和他相伴，但即便有看護幫忙，老先生在餵食、清洗和照顧上，開始感到力不從心。

諾瑪終究是送進了療養院，普拉特爾老先生悵然若失，只好不時跑到療養院探望妻子，陪伴她，和她同樂，諾瑪經常在老先生的肩膀上進入夢鄉。

不過，老先生自己也日益衰弱，在跌倒和輕微中風後，也無法獨立生活了。

去年，老先生又一次跌倒和輕微中風，只好住進療養院和妻子同房，兩人又可終日相處了。

本月6日，諾瑪突然呼吸異常，老先生的狀況也不穩定，護理人員返房查看時，兩人已手牽手JF5F1S01.CAP 01/29/19 00:36:36結縭70載澳洲夫妻牽手同時辭世 絕美愛情成佳話〔中央社〕澳洲一對夫妻結縭70載，相知相守一輩子。在人生最後的歲月裡，兩人接連病倒住進療養院，仍然不棄不離，直到生命盡頭仍緊握彼此的手，幾乎同時辭世。

英國每日郵報（Daily Mail）報導，女兒亞曼達（Amanda Platell）披露，普拉特爾（Francis Ernest Platell）夫妻的絕美故事，流傳成為一段佳話。

高齡92歲的普拉特爾老先生和90歲的愛妻諾瑪（Norma June Platell），兩人1月6日深夜相隔數分鐘內先後安詳辭世，連醫師也無法判定誰先過世，最後認定兩人同時辭世。

在療養院中，普拉特爾老先生和太太原本就住在同一間房內，兩張床並排，兩人隨時可以手牽手。

在人生最後關頭，兩人手牽手一起安詳辭世，一如他們所願。

事實上，醫師3年前就已評估，罹患阿茲海默症的諾瑪病情嚴重，無法撐過當年耶誕節。但她卻挺了過來。

不過，去年此時，諾瑪病情加劇，喪失了一切，甚至包括說話能力。她說的最後一句話，據估可能是「我的老伴」。

普拉特爾老先生希望把愛妻留在家中和他相伴，但即便有看護幫忙，老先生在餵食、清洗和照顧上，開始感到力不從心。

諾瑪終究是送進了療養院，普拉特爾老先生悵然若失，只好不時跑到療養院探望妻子，陪伴她，和她同樂，諾瑪經常在老先生的肩膀上進入夢鄉。

不過，老先生自己也日益衰弱，在跌倒和輕微中風後，也無法獨立生活了。

去年，老先生又一次跌倒和輕微中風，只好住進療養院和妻子同房，兩人又可終日相處了。

本月6日，諾瑪突然呼吸異常，老先生的狀況也不穩定，護理人員返房查看時，兩人已手牽手安詳辭世。葬禮前，兩人的棺木緊靠擺放在一起，女兒亞曼達獻上鮮花向爸媽告別，也紀念兩人堅貞的愛。

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