澳洲又見大批魚群死亡 專家憂出現生態災難

2019-01-29 00:30

〔中央社〕澳洲有關當局和當地居民今天表示，受乾旱影響的東部地區在主要河流沿岸又出現數千條死魚；由於幾個星期前也有多達100萬條魚死亡，外界擔憂恐將出現一場生態災難。

法新社報導，這是不到兩個月內這個區域第3次發生魚類大規模死亡事件，漁業官員表示，已派遣人員前往麥寧第（Menindee）瞭解情況。麥寧第是新南威爾斯省（NSW）西部內陸一座小型城鎮。

麥寧第在大令河（Darling River）附近；而大令河屬於墨雷-大令河（Murray-Darling River）流域，綿延數千公里，範圍遍及數省，是澳洲主要農業區。

麥寧第旅遊業者葛瑞格里（Rob Gregory）告訴法新社：「有很多小的（死）魚…許多較大魚類前兩次已經死亡。」他並說，一處長僅6公尺的河段就遍布380條死魚。

他並說：「這確實是一場生態災難，就如同大堡礁（Great Barrier Reef）白化等許多正在發生的災難事件。」

儘管澳洲聯邦政府把死魚歸咎於嚴重乾旱，但專家和當地居民表示，這是系統性枯竭和河流汙染所致。

新南威爾斯省初級產業局（Department of Primary Industries）表示，長時間天氣炎熱，導致水中含氧量下降，最新一起魚群死亡事件可能與降雨和溫度驟降有關。

新南威爾斯省政府已在部分河道安裝維持水中氧氣含量的增氧機，但當地水務廳長布萊爾（Niall Blair）表示，淡水才是魚類生存所需。

布萊爾今天在雪梨告訴記者：「除了引淡水進入這個流域之外，沒有科學家、沒有當地居民、沒有任何人能阻止這類事情發生。」

反對派領袖修頓（Bill Shorten）今天呼籲政府採取行動，並表示墨雷-大令河「面臨出現生態災難的所有條件」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/