中國南海造島引發區域焦慮 澳洲防長：支持多邊行動

2019-01-28 23:18

〔編譯陳正健／綜合報導〕澳洲國防部長派恩（Christopher Pyne）二十八日指出，中國在南海興築人工島礁導致「焦慮」增加，無法增進對中國戰略意圖的區域信任，呼籲北京當局依照國際法處理南海爭端，以建立信任。他強調，若有必要，澳洲將支持在南海執行多邊行動，向中方表明南海是國際海域。

派恩在新加坡出席英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）舉辦的「二○一九年富麗敦論壇」（2019 Fullerton Forum），共有二十四國的國防部門代表參加。派恩還說，澳洲沒有興趣圍堵中國，而是希望印太地區國家不必在「經濟利益和主權之間做選擇」。

澳洲將投資逾九百億澳幣（約兩兆台幣）發展攻擊潛艦、護衛艦和其他艦艇，以強化其海軍戰力。派恩表示，澳洲希望在二０二一年前將國防預算提高到佔國內生產毛額（GDP）二％以上。澳洲顯然是美國親近盟邦，但相信不需在安全與繁榮間作選擇。澳洲過去未曾如此，未來也無此意圖。

早前，華裔澳洲作家楊恆均在中國「被失蹤」，被中方稱涉嫌「危害國家安全」，外界推測此案與澳洲禁止華為參與未來5G通信系統建設，以及中國逮捕加拿大公民有關。對此，派恩表示，沒有證據顯示楊案與他案有關。

另一方面，澳洲戰略政策研究所（ASPI）國際網路政策研究所（ICPI）警告，中國可能透過通訊軟體「微信」在澳洲聯邦大選期間發揮影響力，每月一百五十萬的澳洲用戶恐將暴露在假資訊、審查及宣傳之中。資安專家擔心，微信可能被用來鼓勵中國僑民支持特定政黨，前年雪梨本尼隆（Bennelong）選區補選時便曾發生這種情況。

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