就此終結17年戰爭？阿富汗總統籲應謹慎：協議太倉促

2019-01-28 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國特使哈里札德（Zalmay Khalilzad）先前與阿富汗伊斯蘭教激進組織「神學士」（Taliban，塔利班）代表在卡達進行了6天的談判，結束後哈里札德26日飛往阿富汗首都喀布爾與總統賈尼（Ashraf Ghani）進一步商談，但賈尼在隨後的演說當中表示，訂立和平協議需要更加謹慎。

根據《紐約時報》報導，美國特使哈里札德與阿富汗伊斯蘭教激進組織「神學士」代表剛結束6天的和平談判不久，哈里札德透露，雙方已經有了和平協議的初稿。結束與「神學士」的談判後，26日哈里札德就飛往阿富汗首都喀布爾，與阿國總統賈尼尋求合作，希望讓美國得以從阿富汗撤軍。

但賈尼在結束與哈里札德的談話後，在1場全國談話對和平協議表示憂心，認為協議可能「太過倉促」，更舉出1980年年代蘇聯從阿富汗撤軍後，阿富汗國內反而陷入動亂與分裂，處於無政府狀態為例，強調儘管阿富汗希望和平，但「謹慎很重要，我們（阿富汗）不會重蹈覆轍」。

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