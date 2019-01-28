一天賣出124幅！ 工人辦畫展憑垃圾「半價買畫」

2019-01-28 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西省西安市環境衛生工人高亞軍26日開畫展，這場「掃出來的藝術」畫展，觀眾只要憑「垃圾」就可以「半價買畫」，最後他在一天內賣出124幅畫。

綜合中媒報導，54歲的高亞軍在西安大雁塔西側的碼商市集舉辦他人生第一次的畫展，一張畫賣人民幣20元（約新台幣91元）。不過，遊客只要攜帶在市集上撿到、並做好分類的垃圾前來，就能以半價購買。

報導指出，當天不少遊客帶著礦泉水瓶、紙盒等垃圾前來買畫，看到有些帶得多的人，高亞軍甚至直接大方把畫送出。有的遊客在免洗杯上寫「你放心！以後你繼續畫，我們繼續撿垃圾」，讓他相當感動；另外也有人發揮幽默，問說：「老闆你看我帶男朋友這個垃圾能買畫嗎？」逗得高亞軍和附近遊客都露出笑臉。

接近收攤時間，高亞軍帶來的庫存全被買空，僅留下一箱箱分類好的垃圾，他不禁調侃，「這麼些垃圾我掃都要掃上一週，值了！」據了解，因為職業因素，高亞軍對市容有相當大的執念，透過這次活動，「想告訴大家撿垃圾和畫畫一樣，都是讓世界更美。」

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