年輕男子狂戀中年已婚婦 跟蹤10年還1小時猛call 40通

2019-01-28 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗男子薩利赫（Sherzad Salih）戀上已婚且有3個小孩的英國媽媽米契爾（Lorraine Mitchell），瘋狂跟蹤她10年，還疑似殺死她養的貓。雖然薩利赫已於2017年入獄服刑，但隨著他獲釋的日子將屆，米契爾表示自己真的非常焦慮、害怕。

綜合外媒28日報導，現年54歲的米契爾說，2007年時，42歲的她第一次撞見薩利赫，她本來以為對方在尋求協助，沒想到當時26歲的薩利赫遞上玫瑰、開口要求約會，說「請給我一個機會，我覺得妳很漂亮。」、「我已經看著妳2年了，我知道妳和妳小孩的名字，也知道妳的住處。」當時米契爾感到不寒而慄，沒想到之後才是夢魘的開始。

當時米契爾雖有打電話報警，但警方表示沒有辦法處理；之後薩利赫透過臉書找到米契爾，打電話告訴她「我在看著妳，還準備問關於妳內衣的事」，就算掛掉電話，薩利赫仍會奪命連環call、每小時打30至40通的電話；米契爾家養的貓被人殺死並塞在鄰居的車下，她很懷疑是薩利赫幹的。米契爾表示，薩利赫的瘋狂行動長達10年，她再也不敢去超市購物，因為薩利赫會跟著她，不然就是坐在她家外面。

雖然薩利赫在2017年被判刑4年，然而他將提前於今年出獄。米契爾表示自己一直有陰影，出門不敢穿高跟鞋，只為了方便逃跑，每天半夜都會起床確認門有沒有鎖，對於薩利赫將被放出，她很怕過去10年的地獄生活再度重演。

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