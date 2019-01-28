真的是寶島！ 中國作家嘆：台灣人與人的溫度「高於體溫」

2019-01-28 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國有篇文章最近在網路相當熱門，名為「台灣，人與人的溫度，永遠在體溫之上」。作者吳小平提到，友人的舅舅因癌症選擇到台灣治療，過程中台灣醫護人員的和藹讓家屬們相當驚訝。他大嘆，中國人老說「台灣人不行了」，其實是眼界太窄，不明白台灣的先進與可愛。

這篇文章在網路上流傳多年，最近又在中國的網站上熱門起來，開頭就說「寶島台灣，不是白說的」。他在文中寫道，1位部委朋友的舅舅在美國得了癌症，始終治不好，2016年3月決定到台灣榮民總醫院治療。入院後，台灣醫護人員的和藹及體貼超出他們的想像。

首先，醫護人員不會為了賺錢替病人做不必要的治療，住院期間，病人家屬問，要不給病患打點營養藥、靜脈滴注之類的，護士轉達給醫生，醫生客氣地說，這樣不好，病人本來腎臟就快衰竭了，打營養藥受不了。兩週後，要出院才結帳，也不怕病人跑了，即使像是施打營養點滴等，也不會提前收取醫藥費，要是換成在中國的醫院，恐怕不用等家屬開口，醫護人員根本不會考量病人受不受得了，要多少給多少，錢一定先收，只要能收錢，一定是多多益善。

文中提到，患者後來病情持續惡化，轉到另一家癌症治療中心，院內提供臨終關懷服務，可以陪病人聊聊天之類的，家屬原本還怒斥對方到這種時候還要收錢，沒想到都是免費。

最後友人舅舅過世，還會按照喪家需要，替家屬介紹道教或佛教儀式的喪儀團隊，種種舉動都讓中國人感到不可思議。等到結帳時，他們更疑惑了，住院好幾週的醫療費用才人民幣2萬多元，讓他們無法理解。

更讓中國家屬驚訝的是，到醫院外買路邊的烤地瓜，排在前面的同樣是病患家屬，卻聽見和小販說，愛吃地瓜的病人即將過世，決定把用不上的食物給環境窘困的烤地瓜攤販，2人眼眶同時泛淚，中國家屬一度以為這兩人是串通好的騙子，溫暖的畫面讓人驚呆了。

文章寫道，很多中國人常說「日本不行了，香港不行了，台灣不行了」，「你以為台灣完了？你懂什麼。你走的地方還不夠多，看的世界太不夠廣。難道說GDP世界第一，你就是贏家嗎？難道說房價飛漲到100萬元/平方米，你就是贏家嗎？你以為人家衰落了嗎？不是，台灣是先進的，是儒雅的，是可愛的，她的路，還長著呢。」

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