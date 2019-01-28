個資遭洩！ 星國逾萬愛滋病患名冊遭美籍詐欺犯洩漏

2019-01-28 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡傳出一起愛滋病患個資遭洩案件。新加坡衛生部今（28）日表示：新加坡境內1萬4200名愛滋病患的姓名、電話和聯絡資料等個資，被一名同為愛滋病患的美籍人士柏榭（Mikhy Farrera Brochez）洩漏到網路上。目前嫌犯正在國外，衛生部未表示哪一國，但已經和該國展開協助調查及引渡受審的討論。

綜合外媒報導，美籍嫌犯柏榭2008年起住在新加坡，2017年被指控涉嫌多起藥物濫用、詐騙案件，包括向新加坡人力部隱瞞自己的愛滋病患身分，利用新加坡籍醫生伴侶的血液樣本逃過人力部的檢驗，以便通過在新加坡工作的資格審查。他的伴侶因具有醫生身分，能夠取得愛滋病患的登錄名冊，柏榭便是從此取得所洩漏的資料。

這些資料內容包括截至2013年1月的5400名新加坡籍愛滋病患，以及截至2011年12月的外國籍愛滋病患。衛生部表示已與相關單位合作禁止他人查看這些資料，但強調這些個資仍被柏榭擁有，未來仍可能被公開披露。

衛生部並未說明嫌犯如何取得資料或其目的為何，僅指出該醫生伴侶應是「錯誤處理」資料才被盜取。柏榭在先前罪刑服刑完畢後早被驅逐出境，現正身於國外。星國政府並未表明哪一國，但證實嫌犯已受調查並正與該國洽談協助調查及引渡受審事宜。

這起洩漏發生在新加坡史上最嚴重的網路攻擊幾個月後，不免讓人驚恐，但官方已經證實本洩漏事件與該次網路攻擊無關。

美籍嫌犯柏榭（Mikhy Farrera Brochez），前年因多起藥物濫用、詐欺等案入獄服刑。（歐新社）

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