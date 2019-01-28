這個中國女子讓新加坡人崩潰！公車坐過站 肉身逼「倒車」

2019-01-28 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕1名中國女子26日在新加坡搭乘末班公車，但因自己坐過站，竟擋在公車前方要求司機載她回到前幾站，接著又上車繼續大鬧，耽誤整車下班人士的返家行程，全程被民眾拍下並質問星國官方「這種素質，就是政府『進口』到我們國內的人嗎？」

新加坡民眾將整起事件來龍去脈貼上臉書，他說26日晚間在43路末班公車上，開始聽見1名中國女子發出噪音，連續過了3個站牌都還在吵，後來才知道原來是她自己坐過站，拚命要司機載回指定的站牌，司機做了所有的努力想說明完全不可能，但這女子相當堅持。

接著該名女子索性下車阻擋公車繼續前進，部分乘客們也跟著下去對她好說歹說，並勸誡她的行為已影響到其他乘客的權利，但女子完全不在意並回到車上，把坐過站的責任歸給司機，她不斷澄清自己有先與司機確認過何時該下車，但因語言問題，雙方認知產生落差，才會衍生這起事件。

許多乘客幫忙司機勸他去對向站牌搭乘其他公車，但她聲稱當時已經沒有車能到達她想去的站牌，若搭其他路線公車距離她的目的地還要走一大段路，中國女子強調自己與友人約在指定站牌碰面，最後是有2名熱心的路過民眾發現公車異狀，將女子帶下車才讓這起事件暫時平息。

PO文民眾表示：「說真的，我親愛的新加坡政府，這種素質和類型，就是你們進口到我們國家的人們嗎？」民眾質疑這名中國女子雖有權利，但沒有責任、不守規則地加入新加坡的大家庭，「整起事件都已經毀掉這個夜晚，耽誤每個人」。

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