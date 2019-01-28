鎖定南海共軍假想敵 美研發射程逾1600公里岸基超級大砲

圖為美軍官兵正操作一門M198 155毫米榴彈砲進行實彈射擊。（取自網路）

2019-01-28 22:20

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國陸軍部長艾斯柏（Mark Esper）日前表示，正持續研發一種射程遠達1000英里（約1609公里）的陸基「超級大砲（supergun）」，可能以欲阻止美國軍艦進入南海的中國海軍艦艇為假想敵，以及攻擊中國在南海島礁上構築的軍事基地。幾年前，美軍原本決定不把這種超級加農砲的構想真的做成武器，但在中國和俄羅斯等競爭者研發與部署超高音速投射系統下，相關試驗反映出美國陸軍把其目光投射到超高音速技術的發展上。

美國軍事相關話題網站「任務和目的（TAP）」及國安相關新聞網站「大國戰爭（Great Power War）」報導，艾斯柏說，想像一個美國海軍覺得，中國海軍船艦之類的敵軍使其無法進入南海的情況。美國陸軍能從一個固定位置，像一座島或某個其他地方，攻擊敵軍目標、敵方軍艦目標，在距離敵軍很遠、他們無法反擊的地方，替美國海軍或陸戰隊打開（南海）門戶。

艾斯柏舉例說，就像第5代匿蹤戰機F-35有能力飛入敵方的反介入環境，先為我方第4代戰機減輕威脅。在我方地面部隊和其他軍種到達戰場前，遠程火砲（ERCA）就具有這種功用，以戰略或戰術打擊遂行支援。

被問到為何美國陸軍需要能打到1000英里遠的大砲？艾斯柏解釋，在戰術層面上，美軍需要射程壓倒敵軍的大砲。他說：「你會想待在對方能打到你的射程之外。」他以人類史上刀劍與矛問世的原因為例說明，「為何矛會被發展出來？因為其他人有刀劍」，矛封住了刀劍的攻擊距離，就發展了投射武器。人類希望能一直保有安全距離，能在敵人無法還手下發動攻擊，ERCA就能給予我們這種距離。

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