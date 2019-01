堅固又環保 澳洲研發人類「糞便磚」當建材

2019-01-28 22:34

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲研究團隊目前研發出新方法,可以將乾燥的人類糞便作為建築的材料之一。

綜合媒體報導,澳洲皇家墨爾本理工大學(RMIT University)在建築刊物發表最新的研究成果,表示他們可以將25%的糞便和傳統黏土結合,製成獨特的建築材料「糞便磚」。且經過檢驗,糞便磚不但通過嚴格的強度測試,本身也有足夠的孔隙,是很好的絕緣體。

研究人員還指出,製作「糞便磚」的過程低耗能、減少碳足跡,因此既耐用又環保。除了糞便磚外,其實之前有人研究「微生物碳酸鹽沉澱」,將人的尿與沙粒、細菌混合,在室溫下會固化成堅硬的灰色生物磚,「尿磚」兼具堅固與環保外,廠商還可以依照客戶的需求,打造出不同磚塊強度。

Australian researchers from @RMIT University found a way to eliminate all biosolid waste associated with sewage treatment...and it can help build more sustainable houses ???? #sustainability #biosolids https://t.co/417KAvwhsF