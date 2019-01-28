龍捲風深夜重創古巴首都 已知3死172傷

2019-01-28 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕古巴首都哈瓦那當地時間27日遭罕發的龍捲風襲擊市區，造成至少3死172傷，但實際傷亡人數還待統計中。

《路透》援引古巴官方媒體報導，這是哈瓦那近數十年來首次被龍捲風襲擊。古巴總統狄亞士卡奈（Miguel Diaz-Canel）已經前往受災最嚴重的區域訪察，證實社群媒體上傳出的照片和影片中的災情，非常嚴峻。他在推特上說：「我們為那逝去的3個生命哀悼，有172受傷的民眾正在接受治療。」

《亞洲新聞台》指出，許多房屋遭吹垮、汽車卡車遭掀翻，街道滿目瘡痍的景象都被網友貼上推特#Havanatornado 的主題標籤中。

哈瓦那民眾表示，龍捲風的聲音「像一台噴射飛機」，並在其靠近時可以強烈感受到周圍氣壓的改變。演員潘非洛（Luis "Panfilo" Silva）表示：「龍捲風來的時候，我與我的妻兒在車上，我必須躲開倒塌的路樹、淹水和強風才能到家。太可怕了！」

官方初步估計，這次龍捲風災難至少已造成3死172傷，但搜救人員仍在停電中持續清理瓦堆和建築物殘骸，並搜索每一座倒塌的房子。

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