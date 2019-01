「請勿收台」怎翻譯？菜英文氣死中國網友

2019-01-28 19:52

〔即時新聞/綜合報導〕中國知名連鎖火鍋業者「海底撈」與搜尋引擎「百度」鬧笑話,竟將「請勿收台」的英文逐字翻譯成「do not accept Taiwan」,中國網友對此崩潰大罵「到底是太智能還是太弱智」。

根據《新浪科技》報導,近期內中國網友發現海底撈提供給客人使用的告示牌出現錯誤,1張提醒服務人員不用清理桌面的告示牌,英文翻譯竟為「do not accept Taiwan(請不要接受台灣)」,但海底撈並非唯一鬧笑話的,中國網友還指控搜尋引擎「百度」的翻譯功能也出錯。

實際使用「百度翻譯」,在欄位中輸入「請勿收台」,竟然顯示出「Please do not accept Taiwan」,但按照這句話在中國的意思,正確翻譯應為「Please don't clean up the table(請勿收拾桌子)」,具有翻譯功能的其他搜尋引擎均未出此錯誤,讓中國網友相當不能接受。

中國微博網友們甚至懷疑海底撈、百度的「政治立場」值得懷疑,不過,這張告示牌的照片在中國網域迅速被官方遮蔽;網友們留言指出「百度就是條狗」、「最近是要整百度呢?」、「抵制百度」,但也有網友認為「請勿收台是哪國中文?」、「這幾個字根本讀不通」。

測試「百度翻譯」請點擊下面

「百度翻譯」傳送門

