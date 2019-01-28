「請勿收台」怎翻譯？菜英文氣死中國網友

2019-01-28 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國知名連鎖火鍋業者「海底撈」與搜尋引擎「百度」鬧笑話，竟將「請勿收台」的英文逐字翻譯成「do not accept Taiwan」，中國網友對此崩潰大罵「到底是太智能還是太弱智」。

根據《新浪科技》報導，近期內中國網友發現海底撈提供給客人使用的告示牌出現錯誤，1張提醒服務人員不用清理桌面的告示牌，英文翻譯竟為「do not accept Taiwan（請不要接受台灣）」，但海底撈並非唯一鬧笑話的，中國網友還指控搜尋引擎「百度」的翻譯功能也出錯。

實際使用「百度翻譯」，在欄位中輸入「請勿收台」，竟然顯示出「Please do not accept Taiwan」，但按照這句話在中國的意思，正確翻譯應為「Please don't clean up the table（請勿收拾桌子）」，具有翻譯功能的其他搜尋引擎均未出此錯誤，讓中國網友相當不能接受。

中國微博網友們甚至懷疑海底撈、百度的「政治立場」值得懷疑，不過，這張告示牌的照片在中國網域迅速被官方遮蔽；網友們留言指出「百度就是條狗」、「最近是要整百度呢？」、「抵制百度」，但也有網友認為「請勿收台是哪國中文？」、「這幾個字根本讀不通」。

測試「百度翻譯」請點擊下面

「百度翻譯」傳送門

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/