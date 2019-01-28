公司與用戶猝死無關 中國法院基於「公平」仍判賠68萬

2019-01-28 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省有位男子，2017年在騎ofo共享單車時意外猝死，事後死者家屬將ofo的營運業者「北京拜克洛克科技公司」提告求償；雖然法院認為拜克洛克對死者的死亡並無過失，但基於「公平責任原則」，仍判拜克洛克須賠償給死者家屬15萬人民幣（約68.4萬新台幣），而「沒過失卻仍要賠償」的判決結果也引起外界議論。

綜合外媒報導，死者姚男在2017年7月騎乘ofo共享單車，在經過一處交叉路口時突然因昏迷而從單車上摔下，緊急送醫仍不治身亡，死因為猝死，且未發現有明顯外傷；當時公安機關也針對姚男的遺體進行屍檢，檢驗結果也是無明顯致命外傷，僅在頭部、手部、頸部多處軟組織挫傷。

由於ofo共享單車有向太平洋保險公司投保「旅行人身意外傷害險」，因此太平洋保險公司在2017年8月向姚男家屬發出屍體解剖檢驗通知書，但遭姚男家屬拒絕，因此太平洋保險公司無法理賠，發出不予受理通知書；最後雙方因無共識，姚男家屬便將ofo共享單車的營運業者拜克洛克公司告上法院，索賠人民幣117萬多元（約新台幣534.2萬元）。

浙江杭州市拱墅區人民法院審理後指出，沒有證據可以證明ofo共享單車與姚男的死有直接的因果關係，而營運方也對姚男的死沒有過失，要求營運方承擔賠償的主張缺乏依據；但法院認為，畢竟死者是ofo共享單車的使用者，讓受害人自行承擔損失「有失公平，也不利於和諧人際關係的建立」，雖然雙方對損害的發生都沒有過錯，但基於公平責任原則，仍可根據實際情況由雙方分擔損失，因此判拜克洛克公司須賠15萬人民幣（約68.4萬新台幣）。

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