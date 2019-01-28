獨得92.6億！ 抱病上班貨車司機當場辭職

2019-01-28 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕發大財了!美國布魯克林一位56歲的卡車司機強森（David Johnson），上個月一人獨得2.98億美元（約92.56億元台幣）的威力球彩券，回想買彩券當天，強森還在為了多賺點錢而抱病上班。如今中了大獎，他馬上辭去了原本的工作。

綜合外媒報導，強森是一家食品公司的卡車司機，去年12月26日他雖然人不舒服，仍為了多賺點錢而正常出勤上班。當天他一如往常在林登大道上的加油站花了5美元（約154元）買彩券，接著上完班，回家睡覺，並在隔天請了病假。

強森轉述，當時公司的另一名卡車司機打電話給他說，有人在加油站贏了彩券，強森仍不以為意的說，「那不是我啦，我沒有那個運氣」。接著就掛了電話回去睡覺，完全忘了彩券這回事。

直到隔週五一早，強森終於在他一貫的例行公事中，發現他那張中獎彩券。知道自己中獎那刻，他興奮得跳來跳去。

彩券獎金在稅後仍有1.14億美金（約35億台幣），強森表示，首先他想要一輛紅色的保時捷跑車，接著與他的律師合作，組建一個專門團隊來管理投資這筆錢。

強森說他興奮到，很想睡覺卻又睡不著，甚至高興到無法進食。

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