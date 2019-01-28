巴基斯坦女子瀆神案獲判無罪 最高法院明天重審

2019-01-28 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦於去年底作出推翻天主教徒畢比（Asia Bibi）因褻瀆伊斯蘭先知而被處死刑的判決，引發社會各界及伊斯蘭強硬派人士強烈反彈，發起大規模示威抗議，要求吊死畢比。當時政府亦對反對判決結果的政治團體作出讓步，禁止畢比出境。巴基斯坦最高法院將在本周二（29日）對畢比的無罪判決進行重審，雖然先前多次重審都馬上被撤回，然而這起案件的敏感程度，在巴基斯坦所引發的政治效應，讓結果充滿不確定性。

《路透》報導，背負死刑判決長達8年的畢比，在去年10月遭無罪釋放後，一直都低調躲藏。強硬派人士則繼續對政府施壓，希望將她處死，並不准她出境逃跑。國際各界認為她應接受外國的政治庇護才能真正的獲得安全保障，尤其加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）於去年11月公開表示，加拿大極為歡迎能夠幫助畢比，也已經和巴基斯坦政府展開對話。

全案發生於2009年，畢比是個農場女工，奉命為眾人取水，但2名穆斯林同僚卻以她並非穆斯林、不應碰觸水缽為由引發爭執。其同僚甚至向當地神職人員指控畢比辱罵先知穆罕默德，觸犯褻瀆罪，畢比雖否認所有指控，仍遭判死刑。經過不斷上訴，終於在去年底獲無罪判決。判決確定後，巴基斯坦的伊斯蘭強硬派政黨TLP（Tehreek-e-Labaik）將巴基斯坦主要城市的幹道封鎖長達3天，不僅示威抗議、焚燒畢比的肖像，更威脅要謀殺立下此判決的法官。

最高法院將於本周二對此判決進行重審，將有3位法官共同審理，包括新上任的最高法官寇沙（Asif Saeed Khosa）。對此，畢比的律師馬盧克（Saif-ul-Malook）表示：「他們（強硬派）提出上訴的理由非常薄弱，他們不敢用憲法來挑戰畢比的無罪判決。」剛回國的馬盧克將於明日代表畢比出庭，談到案情，他說：「上天保佑！審判一定會是對她有利的。她將會獲得自由，能夠去任何她想去的地方。」

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