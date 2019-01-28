4歲兒想扮《冰雪奇緣》 暖爸陪他一起穿裙跳Let It Go

2019-01-28 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕挪威喜劇演員柏里（Ørjan Burøe）與妻子育有2兒，其中，年僅4歲的兒子從以前就很嚮往扮成迪士尼動畫電影《冰雪奇緣》的女主角艾莎，為了達成願望，柏里近日得手2件艾莎的長裙，和兒子一起穿著跳舞，並把影片上傳臉書，目前已累積高達7000萬觀看數。

「兒子是艾莎的超級粉絲，我想或許我也可以站在兒子的角度，來一起體驗看看。」據《CBS》報導，柏里表示，為了深入瞭解兒子的心情，他到美國拍賣網站「eBay」買了2套《冰雪奇緣》服裝，決定要和兒子一起融入角色當中，於是趁著妻子出門時，2人偷偷換上服裝，在客廳大跳電影主題曲「Let It Go」。

影片曝光後，短短一週吸引將近7000萬人觀看，同時累積23萬則留言。回應中，許多網友紛紛稱讚柏里的做法是正確的性別教育，並分享自身經驗，其中就有一位母親提到，他的兒子在5歲的時候喜歡粉紅色、熱愛洋娃娃，崇拜美國知名健身師，當時所有人都提醒她要「留意」，現在她的兒子已經25歲，和男朋友兼靈魂伴侶結婚，她不認為這有什麼不好，只覺得「就讓小孩自由的發展吧」。

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