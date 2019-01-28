抗議「黃背心」暴力過頭 法國街頭上萬「紅圍巾」集結

2019-01-28 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕黃背心運動至今已經11週，法國街頭昨（27）日又出現了「紅圍巾運動」（Red Scarves），超過1萬人戴著紅色圍巾、走上街頭，抗議黃背心運動逐漸趨於暴力。

綜合外電報導，法國黃背心運動延燒至今暴力事件頻傳，不少民眾不滿黃背心帶來的暴力與破壞，與數名執政黨「共和前進！」的國會議員一起上街抗議，超過1萬人在街上戴著紅色圍巾，舉著「停止暴力！」的布條，高喊「支持民主、反對革命」的口號。

隸屬於反黃背心運動團體「共和三月」（Republican March）的「紅圍巾運動」，從11月黃背心運動開始之後就在臉書成立社團，隨著黃背心運動的暴力事件越來越多，「紅圍巾運動」的社團成員也逐漸增加至2萬多人。

根據統計，黃背心運動持續至今，已經造成至少2000名抗議者與警察受傷，至少10人因為抗議活動間接導致的交通事故死亡，許多民眾上下班通勤路線也受到抗議群眾影響，而法國凱旋門被抗議人士破壞，更激起不少民眾不滿。

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