自虐脫序形象爆紅 日本吉祥物Chiitan被炒魷魚

2019-01-28 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕日本高知縣須崎市的吉祥物「Chiitan」以自虐、搞破壞的形象竄紅，在推特累積129萬人追蹤，不料最近被太多民眾投訴他的行徑太過脫序，家長擔心小孩學壞，當地市政府只好將他開除。

綜合外媒報導，Chiitan是一隻出生於秋葉原、頭頂著烏龜的水獺，他擁有可愛的外型，行為舉止卻相當奇葩，例如他曾跳爛彈簧床、邊騎單車邊射箭、踩大球保持平衡卻摔倒等，而推特上有大量他挑戰各種極限的搞笑影片，備受網友歡迎，然而當地市府日前卻接到來自各界總計破百件的投訴，紛紛指出影片內容太過危險，恐對小孩造成不當影響，當局不得已，只好將Chiitan炒魷魚。

報導指出，此事激起許多網友不滿，在推特上表示「Chiitan沒有錯」，甚至還有國外粉絲以「#JusticeForChiitan」標籤貼文，發洩他們對當地市府這項決定的質疑和反對，希望未來還有挽回的機會。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/