公開絞刑！3名武裝強盜搶銀樓落網 這國法院全判吊死

〔即時新聞/綜合報導〕伊朗最高法院本月審理銀樓搶案,3名搶匪涉犯強盜殺人罪嫌,全部判處死刑,並在城市內公開用吊車把他們現場活生生吊死,吸引大量民眾觀看絞刑,嫌犯在半空中掙扎後當場斃命。

綜合外媒報導,科吉盧耶-博韋艾哈邁德省(Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad)3名男子先前搶劫銀樓,被最高法院判處死刑,本月13日在亞蘇季市(Yasuj)公開行刑,執行部門找來吊車,在吊臂綁上3條繩圈後套住犯人頸部,再將吊臂緩緩升起,3名嫌犯就在眾目睽睽之下雙腳離地懸空。

現場民眾開始拍照、錄影見證他們生命逝去的時刻,排列在中間的嫌犯疑似因腦部缺氧,因此在鏡頭前不斷晃動身體掙扎,但依舊沒辦法掙脫繩索,最後3人的軀體動也不動,全部都已氣絕身亡。

報導指出,伊朗政府1月份用相同手法共處死5名嫌犯,另2名犯人被指控雞姦、謀殺、強姦罪,定罪後也全數執行死刑完畢,聯合國大會於2018年12月批准了一項批評伊朗人權記錄的決議,內容譴責伊朗有系統地侵犯人權,去年至少執行了283次處決,其中包括11次公開處決。實際數字可能要高得多,因為伊朗常常秘密行刑。

事件被貼上臉書社團「爆政公社」,網友們紛紛留言指出「吊死畫面蠻舒壓的啊」、「強盜殺人,唯一死刑」、「結夥搶劫本來就該判死」、「台灣高層不願簽名處死,逼得法官要當恐龍不要讓長官為難」、「即使誇張的嚴刑峻罰,伊朗依然是一個犯罪率很糟糕的國家」。

相關影音

WARNING - DISTURBING FOOTAGE



Jan 15 - Yasuj, S #Iran

Public hanging of three Kurdish men.



This is Iran under the mullahs' regime for nearly 40 years now...



WARNING - DISTURBING FOOTAGEpic.twitter.com/32GXFLLuzZ