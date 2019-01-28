高中學歷年薪600萬！這份工作待遇超好卻沒人想做...

2019-01-28 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕很多人常嚮往薪水高、工時短的工作，不過紐西蘭有一項學歷要求低、年收破600萬新台幣，一週只要上4天班的工作，卻一直都找不到新人，因為這份工作可說是掌握了大批人們的性命。

綜合報導指出，紐西蘭航空交管公司現在正在招募航空交通管制人員（Air traffic control），這項工作待遇相當好，每年薪水加上其他獎金、補助約可拿到20萬美金（約616萬新台幣），而且一周只需上4天班，也沒有什麼申請資格限制，只要是年滿20.5歲、並通過高中期末考的人就可以申請。只要申請者符合基本標準，並通過能力測驗，就可以開始接受航空交通管制訓練。

雖然這項工作待遇相當好，但紐西蘭航空公司交通服務總經理波以爾（Tim Boyle）卻說，實際看到的申請者不多。由於申請者短缺，讓許多機場必須要求原先的正職航空交通管制人員在休假日上班，部分機場也常發生航班延誤的情況。

許多網友看到這樣的工作後也都興趣缺缺，因為航空交通管制人員如果一個不小心，就可能導致飛機意外，這份工作可說是掌握上百名乘客的性命。有網友直呼，「掌握大批人們的生命於手中，根本不輕鬆。」、「我有朋友曾做過這個工作，但只做了3年就因為壓力大而辭職。」

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