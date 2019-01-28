尼泊爾墜機最終調查報告：機長「情緒崩潰」

2019-01-28 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國－孟加拉航空（US-Bangla airlines）去年一架客機從孟加拉達卡飛往尼泊爾首都加德滿都特里布萬國際機場，在降落時墜毀，尼泊爾最終調查報告指出，機長疑似在致命事故發生前「情緒崩潰」。

《路透》報導，尼泊爾事故調查委員會在報告中稱，這架龐巴迪Dash 8-Q400的機長失去狀況警覺（situational awareness），導致客機墜毀起火，機上71人有51人罹難，包括正副機長。調查委員會成員拉米契漢（Buddhisagar Lamichhane）今（28）日表示，「飛行員以為他可以操縱飛機並著陸，但實際上他無法」。

調查報告指出，機長處於重壓下且「情緒不安」，因有懷疑身為飛行教練的良好聲譽被一名沒登機的女同事質疑，加上飛行關鍵階段遵循標準操作程序卻失敗，導致失去警覺。

報告指出，缺乏狀況警覺意味機組員沒有意識到飛機已偏離預定路徑，甚至沒察覺到跑道在哪。由於錯過跑道，飛機在機場周圍丘陵山區的錯誤位置低空飛行，最後機組員看到跑道時，飛機高度非常低，太靠近又偏離跑道，當時機長應該停止降落並重飛，但最後還是觸地墜毀，滑到附近的草地上起火燃燒。

報告提到，這架班機的52歲機長因患有抑鬱症，1993年從孟加拉空軍退役，但後來被認定可駕駛民用飛機，近期的醫療報告也沒有提到任何異狀。他過去從未駕駛飛機降落在加德滿都。

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