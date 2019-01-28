玩俄羅斯輪盤=玩命？ 24歲正妹女警胸口中槍喪命...

2019-01-28 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國路易斯安那州24歲正妹女警艾莉絲（Katlyn Alix）休假時與男同事玩「俄羅斯輪盤」遊戲，沒想到玩出人命，艾莉絲當場被男同事擊中胸口，送醫搶救仍回天乏術，開槍的男同事韓登（Nathaniel Hendren）則因過失殺人遭起訴。

綜合外媒報導，這起「意外」發生在本月24日凌晨，當天休假的艾莉絲與正在值勤的男同事韓登以及另名男同事在公寓中聚會，艾莉絲與韓登一時興起便玩起俄羅斯輪盤遊戲，兩人把手槍彈匣清空後放入一顆子彈，轉動彈匣後就輪流拿槍指向對方並扣下版機。

韓登首先扣下板機，沒有發生任何事，輪到艾莉絲利開槍，也沒有子彈射出，但到了第3輪韓登扣下板機，艾莉絲的胸口就直接被子彈射中，當場倒地不省人事，韓登嚇得急忙與另名男同事把艾莉絲送醫搶救，但艾莉絲仍傷重宣告不治。

當時在場的男同事指出，聽到艾莉絲與韓登討論要要玩俄羅斯輪盤時，他曾極力勸阻他們不要玩如此危險的遊戲，但2人不理他的勸告，正當他打算離開現場時就聽到槍響，返回公寓客廳時就看到艾莉絲胸部中槍倒地。

報導提到，韓登在命案隔天已被以過失殺人等罪名起訴，另名男同事也被暫時停職。

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