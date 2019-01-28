哪國人這麼友善？ 日漫畫家畫出台灣「最美風景」

2019-01-28 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕台灣因為擁有豐富美食、又有人情味，常讓來台灣觀光的遊客愛上。日本一位漫畫家就因為曾在遊台灣時留下好印象，用漫畫方式表現出台灣的美食與濃厚人情味。

綜合報導指出，日本漫畫家九段そごう最近在推特貼出短篇漫畫，內容是他過去與朋友來台灣5天4夜的體驗。漫畫中不只出現小籠包、芒果冰、青蛙撞奶、炸雞排等台灣美食，還畫出台灣人親切的一面。九段そごう表示，台灣最讓他印象深刻的是，台灣人很友善、會主動幫忙解決問題，當他在餐廳看不懂菜單時，就有台灣人上前推薦招牌菜，讓他很感動。

九段そごう也在漫畫中畫出他搭錯公車的經驗，當時坐他隔壁的是一位曾學過日文的女學生，兩人於是聊起天。結果當九段そごう表示他要去台北車站後，女學生突然臉色大變，因為這輛公車不是開往台北車站。後來他們剛好遇到開往相反方向的公車，公車司機於是向對方解釋狀況，讓九段そごう與朋友順利搭到台北車站。

九段そごう在漫畫結尾表示，哪個國家的人像台灣人這麼友善啊，他也提到，未來還有機會的話，想來參加開拓動漫祭。

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