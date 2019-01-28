哪國人這麼友善？ 日漫畫家畫出台灣「最美風景」

日本漫畫家九段そごう將他過去與朋友來台五天四夜的體驗畫成漫畫。（圖擷自推特）

日本漫畫家九段そごう將他過去與朋友來台五天四夜的體驗畫成漫畫。（圖擷自推特）

2019-01-28 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕台灣因為擁有豐富美食、又有人情味，常讓來台灣觀光的遊客愛上。日本一位漫畫家就因為曾在遊台灣時留下好印象，用漫畫方式表現出台灣的美食與濃厚人情味。

綜合報導指出，日本漫畫家九段そごう最近在推特貼出短篇漫畫，內容是他過去與朋友來台灣5天4夜的體驗。漫畫中不只出現小籠包、芒果冰、青蛙撞奶、炸雞排等台灣美食，還畫出台灣人親切的一面。九段そごう表示，台灣最讓他印象深刻的是，台灣人很友善、會主動幫忙解決問題，當他在餐廳看不懂菜單時，就有台灣人上前推薦招牌菜，讓他很感動。

九段そごう也在漫畫中畫出他搭錯公車的經驗，當時坐他隔壁的是一位曾學過日文的女學生，兩人於是聊起天。結果當九段そごう表示他要去台北車站後，女學生突然臉色大變，因為這輛公車不是開往台北車站。後來他們剛好遇到開往相反方向的公車，公車司機於是向對方解釋狀況，讓九段そごう與朋友順利搭到台北車站。

九段そごう在漫畫結尾表示，哪個國家的人像台灣人這麼友善啊，他也提到，未來還有機會的話，想來參加開拓動漫祭。

相關影片請見：

完整漫畫連結

  • 漫畫中出現小籠包、芒果冰等台灣食物。（圖擷自推特）

    漫畫中出現小籠包、芒果冰等台灣食物。（圖擷自推特）

  • 九段そごう表示，當他在餐廳看不懂菜單時，有台灣人上前推薦招牌菜。（圖擷自推特）

    九段そごう表示，當他在餐廳看不懂菜單時，有台灣人上前推薦招牌菜。（圖擷自推特）

  • 九段そごう也在漫畫中分享他搭錯公車的經驗。（圖擷自推特）

    九段そごう也在漫畫中分享他搭錯公車的經驗。（圖擷自推特）

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